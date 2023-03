Twee twintigers op heterdaad gearresteerd wanneer ze brasserie willen binnendringen

Stad plant meer dan 35.000 bomen, struiken en vaste planten: “Klaar om te groeien in de lentezon.”

Hoewel de temperaturen anders doen vermoeden, maar de lente is wel degelijk in aantocht. Dat bewijzen de kalender, de ontluikende krokussen, en de knoppen aan de bomen. Net op tijd voor het voorjaar wil de Leuvense groendienst in totaal 35.066 bomen, struiken en vaste planten in de grond zetten.