Twee opgedreven bromfietsen uit verkeer gehaald aan Martelarenplein

Leuven VIDEO en FOTOREPO Duet van Big Bill en Laura Lynn hoogtepunt van Leive Vloms: “Al veel meegemaakt maar dit nog niet”

Festival Leive Vloms op de Oude Markt in Leuven heeft een unieke editie achter de rug. Hoogtepunt van de bijzonder feestelijke avond was zonder enige twijfel het duet tussen Big Bill en Laura Lynn die voor de gelegenheid vijf zinnen Leuvens dialect had geleerd. “Ik heb al veel meegemaakt in mijn lange carrière maar een duet met Laura Lynn had ik niet zien aankomen. Het was een unieke beleving”, aldus Big Bill. Feit is dat Leive Vloms de Oude Markt alweer volledig vol liet lopen ten voordele van het onderzoek naar MS. HLN stuurde huisfotograaf Patrick Vertommen naar het feestgedruis en hij keerde terug met een mooie foto- en videoreportage.

6 augustus