Twee nieuwe tentoonstellingen in museum M en daar zit het wereldberoemde Musée du Louvre voor iets tussen

Kunstliefhebbers met een bijzondere interesse voor abstracte en figuratieve kunst kunnen vanaf 13 oktober hun hartje ophalen in het Leuvense museum M. Die dag opent de expo van kunstenares Kato Six, die verschillende thema’s uitwerkt tot reeksen of ensembles. “Architectuur, design, huiselijkheid en gebruiksvoorwerpen spelen daarbij een belangrijke rol als referenties. Vanuit die interesses gebruikt Six herkenbare en alledaagse materialen zoals MDF, steen, plastic of textiel. Zo wil ze bepaalde affiniteiten in vraag stellen en de toeschouwer op een andere manier laten kijken naar bekende objecten of beelden. Als kijker voel je je verbonden met het object of beeld terwijl de eigenlijke betekenis of functie niet meer van toepassing is”, klinkt het. M pakt diezelfde dag ook uit met een tweede tentoonstelling: ‘Albast’. Een erg populair materiaal in de Europese beeldhouwkunst en de expo levert M zowaar een samenwerking op met het wereldberoemde Musée du Louvre. Dat levert topstukken op die dateren van de 14de tot de 17de eeuw. “Wandel langs gotische retabelfragmenten, barokke altaren, piepkleine verzamelobjecten en gigantische grafmonumenten en laat je verrassen door de mogelijkheden van dit unieke materiaal”, besluit de curator van de expo.