Twee mannen in elkaar geslagen door groep jongeren: slachtoffer ligt bewusteloos op de grond wanneer daders zijn broekzakken doorzoeken

Tennis Youngster Alessio Basile grijpt net naast zege op vierster­ren­toer­nooi TC Lovanium: “Switch van gras naar gravel vlot verteerd”

Geen Brabantse winst op het viersterrentoernooi van TC Lovanium afgelopen weekend, al was Alessio Basile er dan heel dicht bij. Hij moest het in de finale evenwel afleggen tegen Loïc Juszczak (nummer 29) in drie spannende sets. Bij de vrouwen was de titel voor wie anders dan veelwinnares Sofie Oyen.

14 juli