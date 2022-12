Twee maanden cel voor Whatsapp-oplichter die slachtoffer 2.500 euro armer maakt

Bartlomiej O. deed zich in maart vorig jaar voor als de zoon van de man, die hij wilde oplichten. Het is een gekende truc die gehanteerd wordt om aan geld te geraken. De oplichter zegt dat hij zijn gsm kwijt is, een nieuw nummer kreeg en dringend geld nodig heeft. Slachtoffers trappen vaak in die val en schrijven dan een bedrag over in de veronderstelling dat ze hun kind kunnen verder helpen. In dit geval werd net geen 2.500 euro overgeschreven, maar aan de hand van het rekeningnummer kon O. opgespoord worden. Hij daagde niet op in de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld tot twee maanden cel en 400 euro boete.