Twee Leuvense erfgoedparels op lijst van minister Diependaele

De goedkeuring komt er na vier thematische oproepen die minister Diependaele vorig jaar lanceerde. In totaal voorziet de minister 13 miljoen euro voor achttien erfgoedprojecten. “Om lange wachttijden te vermijden, engageren we ons enkel voor dossiers waarvoor budget voorzien is. Uitzonderlijk versnelden we eind vorig jaar de procedure voor oproepen voor thema’s in het kader van relance. Daardoor kunnen de werken nog in 2023 van start gaan”, klinkt het. In Leuven werd onder meer het Heilig Geestcollege geselecteerd. Bedoeling is om de woonkwaliteit en de energetische prestatie van het gebouw te verbeteren. Historisch materiaal zal zoveel mogelijk behouden blijven of hergebruikt worden. Ook het Vesaliusproject staat op de lijst. Het gaat meer concreet over de herbestemming van het voormalige Anatomisch Theater en het Pathologisch Instituut. Dat waardevolle gebouw moet een interdisciplinair centrum worden voor wetenschap, zorg en samenleving in de toekomst.