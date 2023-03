Twee jaar cel voor twintiger die vrouw probeert te verkrachten op toilet van café Oude Markt

De vrouw was op 3 september vorig jaar met vrienden op stap op de Oude Markt in Leuven. Hussain H. had eerder al geprobeerd om haar en haar vriendinnen te knuffelen, maar op de avances werd niet ingegaan. Toen het slachtoffer naar het toilet ging in café Vesper omstreeks 6 uur werd ze gevolgd door H. Een vriend, die onraad rook, ging een kijkje nemen in de toiletten en zag hoe de man het slachtoffer in een toilethokje probeerde te duwen en zijn hand in de broek van de vrouw stak. De vrouw stribbelde tegen en kon zich met de hulp van haar vriend verweren. H. wilde uiteindelijk vluchten maar werd door een medewerker van het café staande gehouden. De beklaagde legde een positieve drugstest af voor cannabis. In eerste instantie gaf hij aan niet dronken te zijn, daarna veranderde hij die verklaring. De rechtbank bekeek de bewakingsbeelden van de toiletten en achtte de feiten bewezen. H. stuurde zijn kat naar het proces. Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel en werd uit zijn rechten ontzet gedurende vijf jaar.