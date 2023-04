Twee bestuurders onder invloed spelen rijbewijs kwijt tijdens politiecontrole

Winkeldief op heterdaad betrapt in Inno Leuven

In de Inno in Leuven is een winkeldief op heterdaad betrapt door een beveiligingsagent. Die zag hoe de man vijf flesjes parfum ter waarde van 566 euro wilde stelen. Het parket van Leuven heeft besloten om de verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure.