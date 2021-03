Twee beklaagden gaan door het lint tijdens coronazitting in politierechtbank: twintiger en dertiger opnieuw gedagvaard

Leuven Dieven gaan aan de haal met geld en juwelen

21 maart Vrijdag gedurende de dag werd er ingebroken in drie woningen. De feiten deden zich voor in de Platte Lostraat in Kessel-Lo, op de Naamsesteenweg in Heverlee en in de Albert Woutersstraat in Wilsele. In de eerste twee gevallen verschaften de indringers zich toegang via een vliegenraam. In Wilsele werden een deur en een raam geforceerd. Slechts in één woning werd buit gemaakt. Daar werden geld en enkele juwelen gestolen.