Twaalfjarige aangereden wanneer hij van bus stapt

Leuven Kabouter Klus bezoekt dienst neonatolo­gie UZ Leuven op Wereldpre­ma­tu­ren­dag

17 november is Wereldprematurendag: een dag die volledig in het teken staat van vroeggeboorte en de dienst neonatologie. In Nederland wordt 7 procent van de baby’s prematuur geboren, dat wil zeggen na 37 weken of minder, terwijl een normale zwangerschap zo’n 40 weken duurt. De jonge ouders en het goede werk van de dienst neonatologie werden donderdag in het UZ Leuven in de bloemetjes gezet door niemand minder dan Kabouter Klus.

19 november