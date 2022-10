Twaalf maanden cel na mesaanval op inwonende kennis

De ergernissen bereikte op 12 juli 2020 een kookpunt. De ruzie ontstond omdat E.K. haar inwonende gast financieel weinig bijdroeg aan het huishouden. K. trok daarop een mes, volgens haar om de man schrik aan te jagen. Dat liep even niet zoals gehoopt, want het mes belandde op de keel van het slachtoffer. Toen die zich wegtrok, sneed hij zich aan het mes. De vrouw beweerde altijd dat ze hem niets wou aandoen. Een wetsdokter oordeelde ook dat er meer kracht nodig was om levensbedreigend te kunnen zijn. Het slachtoffer verkondigde in de rechtszaal op theatrale wijze dat hij doodsangsten had uitgestaan. “De beklaagde slaagde er niet in om haar impulsen onder controle te houden en ging over tot ongecontroleerd gedrag ten aanzien van het slachtoffer”, aldus de rechtbank. Ze werd in het verleden al zes maal veroordeeld voor drugsinbreuken. De celstraf is met uitstel en onder voorwaarden. Zo moet de vrouw zich laten begeleiden en elk contact met de tegenpartij vermijden. Die vroeg 3.500 euro schadevergoeding, maar bracht weinig stukken bij om dat bedrag te staven. De rechtbank kende een schadevergoeding van 500 euro toe.