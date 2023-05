Twaalf maanden cel gevorderd voor vrouw die zwendel in huisdieren opzette via 2dehands

De feiten van Elisabeth T. kwamen aan het licht in augustus 2020, toen de politie een huiszoeking uitvoerde bij T. en haar toenmalige partner Christian G., die nu allebei een levenslang verbod op het houden van dieren riskeren. In het huis trof de politie een hond van het ras American Stafford die door de rechtmatige eigenaar als gestolen was opgegeven. Uit onderzoek bleek dat T. de hond in huis had genomen om hem later door te verkopen.