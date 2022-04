Tussen teleurstelling en vreugde: Achter campagne ‘Tonic & Gin’ zit geen nieuwe drank, maar nieuwe single van The Lighthouse

Niet alleen in het straatbeeld hing de affiche uit. De heren van The Lighthouse lieten bierviltjes drukken, en deelden ze rond op de langste toog van de wereld. Een stunt dus van de Leuvense band, en niet hun eerste. The Lighthouse veroverde een plaats in het collectieve trommelvlies na winst van de muziekwedstrijd ‘De Nieuwe Lichting’ in 2017. Twee jaar geleden bracht de band een eerste album uit, getiteld ‘Whatever Comes Our Way’. Vorig jaar deed een nieuwe zanger de intrede. Ook een Willem, net zoals toetsenist Willem Schellekens (28). “De titel van het nieuwe nummer is heerlijk tegendraads,” zegt hij. “Laat ons maar gewoon even onze zin doen.” “In de realiteit zit er meestal meer tonic dan gin in onze cocktails, dus vonden we de titel wel gepast,” vult bassist Nick Socquet (25) aan. “Heel soms durft het wel eens omgekeerd te zijn,” geeft Willem toe. “Maar ik moet voorzichtig zijn: de mama leest ook mee.”