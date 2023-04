Trio spoorraildieven hangt drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd: 400 ton staal ontvreemd

Basketbal BNXT League Darnell Snyers wint met Leuven Bears de Elite Silver: “Na Kerstmis kwam de echte klik”

Leuven Bears heeft zich dit weekend kunnen verzekeren van de eindwinst in de Elite Silver. De 71-74-overwinning tegen Basketbal Academie Limburg kwam er niet zonder slag of stoot. Ze volstond wel om zich te kwalificeren voor de kwartfinale van de Belgische play-offs. De kans is groot dat men het daarin zal moeten opnemen tegen Kangoeroes Mechelen.