Trio heropent legendarische kroeg Den Delper: “We gaan drie dagen vieren want wij zijn nog jong”

Den Delper…in Leuven –en ver daarbuiten- is het naam die klinkt als een klok en dat is geheel terecht. De legendarische bruine kroeg ging in 1972 van start als volkskroeg onder leiding van Flor Dewit, bijgenaamd Dikke Flor. Bekende Leuvenaar Luc Ponsaerts zette er vervolgens zijn eerste stappen als tapper en werd later ‘compagnon’ van Flor. Den Delper groeide al snel uit tot één van de bekendste bruine kroegen van de streek en is dat eigenlijk altijd gebleven, al liggen de hoogdagen met Dikke Flor wel al een tijdje achter ons. Toch bleef Den Delper altijd een vaste waarde in Leuven. Het café kreeg in 2011 met de komst van Evelien Bastijns een doorstart na enkele verbouwingen en in 2015 nam Karen Devroey de zaak over na een halve horecacarrière in café De Weerelt. Na de passage van Karen Devroey nam de ervaren barman Bart ‘Olli’ Van Holderbeke de tapkraan over. “Ik wil de ziel van Den Delper behouden”, liet hij optekenen. Dat deed hij ook maar het coronavirus stak stokken in de wielen.

Oord van verderf

Nu we eindelijk in code geel zitten, kiest Olli voor een nieuwe uitdaging maar de opvolging staat al klaar in de vorm van een ervaren trio: Anouk Nys, Bob Lahey en Lode Haegemans. In tegenstelling tot vorige uitbater Olli kunnen zij wel een openingsfeest die naam waardig organiseren in en aan Den Delper. “Het is even stil geweest maar de aandachtige Leuvenaar heeft al wandelend door de Parijsstraat de laatste weken wel eens het geluid van een klopboor of elektrische zaag kunnen waarnemen”, vertelt het trio. “Nadat Olli de handdoek in de ring gooide, waren wij druk bezig met de overname van Den Delper. Het geliefde oord van verderf kreeg een opfrisbeurt en vanaf vandaag stroomt het bier weer door de tapkraan. ‘Partner in crime’ Stella Artois doet meteen een vat op. Aangezien wij nog volhouden dat we jong van geest zijn, doen we drie dagen ons best om deze heropening te vieren. De organisatie is overigens niet verantwoordelijk voor mogelijke zwangerschappen, overmatig drankgebruik, grove taal, rare snuiters, luide muziek, dansbenen en gesneuvelde sigarettenmachines.”