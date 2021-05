Treinverkeer rond Leuven komt stilaan terug op gang: “Vertragingen blijven mogelijk”

autosport Vader en zoon Longin en Christoff Corten winnen net niet de opener van het Belcar Endurance Champions­hip

9 mei De kop is eraf: het nationale uithoudingskampioenschap Belcar is op Circuit Zolder van start gegaan. Krafft Racing met Bert en Stienes Longin en Christoff Corten heeft na een mooie wedstrijd een sterke tweede plaats veiliggesteld en daarmee is het nationale kampioenschap goed begonnen. Het trio toont met de prestatie aan dat het opnieuw een stevige kandidaat op de nationale titels is. Het nationale kampioenschap uithouding is er over twee weken alweer met een wedstrijd op de Duitse F1-omloop van Hockenheim.