Treinverkeer in de knoop door storing aan seinen tussen Holsbeek en Aarschot: “Regeling is zwaar verstoord”

Het treinverkeer in en rond Leuven is onderbroken door een panne. “De oorzaak ligt bij werken in een sporenbundel waar stroomkabels ondergronds beschadigd geraakten. Die staan in voor de stroom naar de seinen en wissels in Leuven. Het treinverkeer is ernstig verstoord op de lijnen Leuven-Aarschot, Brussel-Leuven-Luik en Leuven-Ottignies. Er is treinverkeer mogelijk, maar met zware vertragingen. Sommige treinen kunnen niet vertrekken. De NMBS legt vervangbussen in en reizigers kunnen tussen Brussel-Noord en Leuven ook gebruikmaken van de bussen van De Lijn. Technische ploegen zijn in de weer om de herstellingen stap voor stap door te voeren”, zegt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. Ook de avondspits rond Leuven ondervindt gevolgen van de panne. Treinen rijden stapvoets en sommige spoorwegoverwegen blijven lange tijd gesloten. Er wordt verder nog onderzocht hoe de stroomkabels in die mate beschadigd konden geraken.