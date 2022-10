“Trakteer leerlingen eens op een gezonde maaltijd”: Leuvenaars strijden tegen lege brooddozen

Hoewel precies cijfermateriaal over de problematiek ontbreekt blijft de vaststelling staan dat lege brooddozen ook op de Leuvense schoolbanken een realiteit zijn. In september vorig jaar werd Brood(doos)nodig opgestart door Enchanté vzw, Let US en negen scholen van de scholengroep SKOG in Gent, met als doel om gezonde voeding te voorzien voor alle leerlingen zonder. Nu breidt het project uit naar Sint-Truiden, Vilvoorde, Roeselare, Brugge en Leuven. “Ook in de Leuvense scholen zien we dat de nood groot is”, vertelt Naomi Dries, medewerker van Rikolto. “Leerlingen die nooit een tussendoortje of lunch meehebben, uit schaamte hun brooddoos afschermen, of hun honger stillen met lege calorieën. Scholen doen wat ze kunnen: een brood in de vriezer en een pot confituur in de kast voor wie geen lunch mee heeft, of een koek voor leerlingen die niets bij hebben voor het fruitmoment. Maar de mogelijkheden van de scholen zijn vaak beperkt. Met Brood(doos)nodig bieden we hen middelen om hier op een meer structurele manier werk van te maken.”