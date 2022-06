Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens moet WK-vreugde opnieuw naar Leuven halen: “WK was het summum, maar hiermee gaan we verder op zelfde spoor”

LeuvenVorig jaar was Leuven voor één dag het epicentrum van de wielerwereld, als gaststad van het wereldkampioenschap wielrennen. Een doortocht die naar meer smaakte, vonden de Koninklijke Stoempers Leuven en Golazo Sports, die met Tour of Leuven de aloude Jef Scherensmemorial willen opwaarderen tot een heus legacy event .

Het is alweer van augustus vorig jaar geleden dat wielrenners door de Leuvense straten scheurden in nagedachtenis van de zevenvoudige wereldkampioen Jef ‘Poeske’ Scherens, gekend voor zijn katachtige versnellingen op de baan. De bij uitstek Leuvense memorial bestond uit dertien lussen van bijna vijftien kilometer over de verschillende pittige hellingen die de stad rijk is. Met de herdoping tot Tour of Leuven zet de wedstrijd een flinke stap vooruit, zowel op het vlak van parcours als status.

WK-puisten

Onder het peterschap van de Leuvense pedalengod Jasper Stuyven krijgt Tour of Leuven een plek op de UCI Europe Tour-kalender, en kan de wedstrijd rekenen op minstens vijf deelnemende WorldTour-ploegen. “Het WK was een summum, met Tour of Leuven gaan we verder op dat elan,” zegt oud-olympiër Christophe Impens van het organiserende Golazo Sports, tijdens het openluchtpersmoment. De voorziene tent was immers weggewaaid tijdens de storm.

Volledig scherm Sfeer in de GP Jef Scherens in Leuven. © Vertommen

Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens breekt, anders dan voorheen, uit de grenzen van de stad, en zal een stadslus, die grotendeels overeenstemt met die van het WK, combineren met de befaamde Flandrienlus, voorafgegaan door de gevreesde Smeysberg in Huldenberg. Nadien zetten de renners koers over heuveltoppen zoals Holstheide, de Bekestraat en de Veeweidestraat. Nieuw is de Mommaertstraat in Overijse, initieel gepland voor het WK vorig jaar, maar wegens werkzaamheden vervangen door de Moskesstraat.

“Wellicht een klassieke helling in de maak,” aldus Alain Sterckx, voorzitter van de Stoempersclub Leuven. Daarna bollen de renners via Oud-heverlee en Bierbeek opnieuw naar Leuven, om daar nog eens zes stadlussen af te werken. Opnieuw doen de venijnige WK-puisten zoals de Keizersberg, de Decouxlaan, de Wijnpers, en ten slotte de Sint-Antoniusberg, voortaan gekend als ‘de bult van Alaphilippe’, hun aantreden. Na 199 kilometer asfalt is de finish voorzien op de Bondgenotenlaan. “Alles bij elkaar een pittig parcourstje,” besluit Sterckx.

Apotheose

Naast het sportieve wielerprogramma staat tijdens Tour of Leuven ook Ride Leuven op de menukaart: voor fietsende families, zondagsfietsers en wielertoeristen. De iets mindere wielergoden die zich willen meten met prominente renners kunnen dat doen tijdens een 70 of 110 kilometer lange etappe over de stadslus en de Flandrienlus. Ook liefhebbers met een ietwat getemperde ambitie kunnen vanaf 10.30 uur in het verkeervrije stadscentrum proeven van de stadslus, inclusief de bekende WK-hellingen. “7 augustus is de fietser koning. Een unicum,” zegt Impens. Nog op het programma die dag staat ten slotte een wedstrijd voor G-sporters gepland, in samenwerking met Special Olympics.

Volledig scherm Jef "Poeske" Scherens. Foto rv © Vertommen

“Het WK heeft iets gedaan met Leuven, en niet alleen op sportief vlak,” vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “We toonden de hele wereld dat onze stad alles in huis heeft om voor een fantastische apotheose te zorgen. Op dat elan gaan we nu verder met de Leuvense wielerklassieker Poeske Scherens. Met de Flandrienlus en de 37 hellingen geven we deze wedstrijd onder de nieuwe naam Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens een nieuwe adem. Met daarnaast de Ride Leuven wordt het een groot wielerfeest dat mensen samenbrengt.” Ook schepen Johan Geleyns (CD&V) kijkt reikhalzend uit naar het evenement. “We willen het momentum van het WK gebruiken om van Leuven nog meer een koersstad te maken,” zegt hij. “Ik ben naast schepen van Sport ook bevoegd voor horeca. Niet alleen de massa volk en de grote namen op de affiche, maar ook de caféuitbaters zullen hier wel bij varen. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking die we als stad met de Stoempersclub Leuven en Golazo Sports aangaan zal leiden tot een verdere professionalisering. Zo zal de Memorial Poeske Scherens deze Leuvense wielerheld alle eer aandoen.”

Volledig scherm Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens © Evert Wouters

