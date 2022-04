Tot vijf jaar cel voor leden Servische inbrekersbende: “Onderzoek telde meer dan dan duizend pv’s”

Leuven Op zoek naar een kot in Leuven: “Op zich zijn er genoeg koten, maar het aandeel luxekoten wordt groter”

Met het aantreden van de paasvakantie begint voor veel ouders de zoektocht naar een kot voor zoon- of dochterlief. Maar met een steeds groeiende studentenpopulatie, een ontplofte energiemarkt en een aanbod dat de vraag moeilijk kan bijbenen, heerst ook in dit segment schaarste. Hoe moeilijk is het vandaag om in Leuven een kot te vinden?

