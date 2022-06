Tot veertien maanden cel voor ripdeals in Leuven

Leuven Extraqt beste startup tijdens allereer­ste Leuven Innovation Awards

U kende de MIA’s al. Maak kennis met de LIA’s: de Leuven Innovation Awards, een initiatief van Leuven Value Network. De trofee voor beste startup was voor het Leuvense ingenieursbureau Extraqt, dat zich specialiseert in duurzame verwarmings- en koeltechnieken.

15 juni