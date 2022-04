Tot levenslang veroordeelde riskeert 10 jaar cel voor home-invasion, maar slachtoffer pleit hem plots vrij: “Marcheert alles nog in die bovenkamer?”

Leuven Klimaatjon­ge­ren onthullen nieuwe muurschil­de­ring: “Een call to action om de opwarming van de aarde af te remmen.”

Leuven is alweer een muurschildering rijker. Dit exemplaar, waar vandaag de laatste hand aan werd gelegd, is van de kunstenaar Bisser, en kwam er op initiatief van de Leuvense klimaatjongeren Youth For Climate en Students For Climate. De reusachtige radiator moet de opwarming van de aarde letterlijk in de verf zetten.

