Tot jaar cel voor twee notoire winkeldieven

Leuven Italiaans topauteur Paolo Cognetti en regisseur Felix Van Groeningen laten schouwburg vol lopen voor verfilming van bestseller ‘De Acht Bergen’: “Een echte ‘montagnard’ wil ik mezelf niet noemen maar een halve misschien wel”

Drukte alom in de Stadsschouwburg want het gebeurt niet elke dag dat een wereldberoemde schrijver halt houdt in Leuven. We hebben het uiteraard over Paolo Cognetti, auteur van het succesboek ‘De Acht Bergen’. Samen met regisseur Felix Van Groeningen kwam de 44-jarige Italiaan tekst en uitleg geven bij de verfilming van het boek dat zijn leven ontegensprekelijk een wending van formaat heeft gegeven. “Als kind heb ik nooit een vriendschap gehad zoals Pietro en Bruno die beleven in het boek. Ik droomde van zo’n vriendschap”, vertelt Paolo Cognetti.

14 december