Topzomer voor provinciedomeinen, maar toekomst voor openluchtbaden blijft onzeker: “Studie wordt eind volgend jaar afgerond.”

Leuven/Kessel-LoMet in totaal 550.000 bezoekers vanaf mei lijkt het erop dat de hete zomer voor een topseizoen bij de verschillende provinciedomeinen van Vlaams-Brabant heeft gezorgd. Ook Kessel-Lo kan mooie bezoekersaantallen voorleggen. Opvallend is het blijvende succes van het openluchtzwembad, dat in maart vorig jaar nog noodgedwongen op pensioen leek te worden gestuurd in 2025.

Erg populair dit jaar was de minigolfbaan, die door 6.300 spelers gebruikt werd. “Ideaal voor de bevordering van de sociale contacten die door corona de afgelopen periode toch eerder beperkt waren,” verklaart gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld) het succes. Ook de nieuwe speeltuin met natuurlijke waterelementen bracht heel wat gezinnen op de been, en ondanks de vroege opkomst van blauwalg vonden 6.200 bezoekers hun weg naar de roeiboten en pedalo’s. “Onze domeinen bieden laagdrempelige recreatie tijdens de zomermaanden. Er zijn de minigolfbaantjes, de vele vijvers waar men kan vissen en bootje varen, de zwembaden, de hoogteparcours maar ook de vele wandelroutes, voor zij die rust en groen verkiezen,” gaat Schevenels verder.

Volledig scherm De nieuwe speeltuin in het provinciedomein Kessel-Lo wordt feestelijk geopend © Vertommen

Einde Latijn

Toch blijven de grote publiekstrekker in de verschillende provinciedomeinen de openluchtzwembaden: tezamen met de Halve Maan in Diest goed voor bijna 110.000 zwemmers. In Kessel-Lo is maar liefst 80% van de bezoekers afkomstig uit eigen regio. De cijfers demonstreren de hang naar publiek zwemwater in tijden van hitte en droogte overtuigend. Dat terwijl in maart dit jaar nog werd aangekondigd dat de zwembaden aan het einde van hun Latijn waren: Kessel-Lo zou in 2025 sluiten, Diest in 2026 en Huizingen, dat er het ergst aan toe was, zelfs met onmiddellijke ingang. De immer stijgende energieprijzen, het tekort aan redders, de torenhoge uitbatingskost (1,7 miljoen euro per jaar) en de verouderde technische installaties maakten een sluiting immers onontbeerlijk.

Die beslissing werd, na erg stevig oppositie en het nodige verbale ellebogenwerk van onder andere oud-burgemeester Louis Tobback, enigszins afgezwakt. “De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen met onmiddellijke ingang te sluiten. De provincie start tegelijkertijd studies op die alle alternatieven voor waterrecreatie -zoals renovatie, vernieuwbouw, zwemvijvers en speelwater- op de domeinen van Huizingen, de Halve Maan in Diest en Kessel-Lo in Leuven onderzoeken”, aldus gedeputeerde Schevenels op het einde van een gepeperde provincieraadszitting.

Volledig scherm Warm weer in het Provinciedomein in Kessel-lo. © Vertommen

Duurzaam

Dat onderzoek komt er snel, aldus de gedeputeerde. “De provincie heeft een transitiemanager aangesteld die in de loop van deze maand een studie naar de toekomst van de openluchtzwembaden zal opstarten,” klinkt het. “We hopen dat die eind volgend jaar afgerond kan worden, zodat er klaarheid over de toekomst van de openluchtzwembaden kan worden geschept.” De klinkende bezoekcijfers van deze zomer zullen niet meespelen in die beslissing. “Het zwembad in Kessel-Lo moet bijvoorbeeld worden verwarmd, en duizenden kubieke meters grond- en leidingwater moeten aangevoerd worden om te kunnen blijven zwemmen. Is dat nog wel duurzaam? Dat moet de studie duidelijk maken.”

Op 16 september eindigt het zwemseizoen, en kunnen de zwembaden zich opmaken voor hun lange winterslaap. “We zullen de studie niet afwachten om de huidige werking van onze zwembaden dit najaar te evalueren en eventueel bij te sturen naar volgend seizoen. Maar zolang de techniek ons niet in de steek laat zullen de baden volgende zomer opnieuw openen voor bezoek. We doen daarvoor onze uiterste best,” stelt Schevenels de zwemmers gerust. “Los van het zwembadgebeuren zien we dat bezoekers ook hun weg gevonden hebben naar de andere recreatievormen. Een provinciedomein is veel meer dan een zwembad, en we zijn verheugd dat zoveel bezoekers deze zomer hebben kunnen genieten van de domeinen in al hun facetten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.