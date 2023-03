Toppleiter Dimitri de Béco zweert wagen af na vier snelheidsovertredingen met ongekeurde wagen: “Het is veel veiliger, rustgevender en ik ben er gelukkiger door. Ik raad het iedereen aan!”

Eerste cannabis­win­kel sinds versoepe­ling opent de deuren: “Ook tachtigers die door dokter een CBD-zalf­je werden voorge­schre­ven, behoren tot ons cliënteel”

De inkt waarmee de reglementering rond het verbod op cannabiswinkels in een straal van een kilometer rond scholen met een pennenstreek werd geschrapt is nauwelijks gedroogd, of daar is al de eerste winkel. Florapoint maakte het voorbije weekend zijn feestelijke intrede in de studentenstad. “De associatie die onterecht wordt gemaakt is: cannabis, Amsterdam, illegaal, stoners.”