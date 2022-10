Topman katholiek onderwijs bezoekt klimaatjongeren van Sint -Pieterscollege: “In de lessen wordt er volgens ons te weinig rond klimaatopwarming gedaan.”

LeuvenMet de droge zomer nog vers in het geheugen roept de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen oktober uit tot de klimaatmaand. De hele maand lang wisselden scholen van over het hele gewest voorbeelden van goede praktijk uit. Vandaag ging directeur-generaal Lieven Boeve in gesprek met Jonas (17), Ellen (16), Matthias (14) en Lars (17): vier jongeren van de Klimaatraad in het Sint-Pieterscollege.

Tijdens een rondetafelgesprek dat meer dan een uur duurde gaven de vier jongeren van SPC 2030, de klimaatraad, hun visie op de klimaatuitdagingen, en hoe daarmee om te gaan als leerling, leerkracht, school of land, de rol van onderwijs. Na het gesprek hingen de leerlingen samen met Boeve een stuk oranje tape op van ‘Oceans are Rising’. Die symbolische lijn geeft aan hoe hoog de zeespiegel zou kunnen stijgen.

“SPC 2030 is een gevarieerd team met leerlingen van de eerste tot de derde graad. We zitten wekelijks samen om te werken rond klimaatontwrichting op onze school. Wat Leuven 2030 voor de stad is, is SPC 2030 voor de school,” zeggen de klimaatjongeren. “We moeten enerzijds het verbruik van de school verminderen, en de leerlingen sensibiliseren over hun ecologische voetafdruk. Het was een heel fijn gesprek, we hebben echt het gevoel dat er naar ons werd geluisterd.”

Volledig scherm Lieven Boeve bezoekt klimaatraad SPC © Vertommen

Samen met Youth 4 climate Leuven zal SPC 2030 zondag in Brussel betogen voor het klimaat. “We hebben posters op de speelplaats opgehangen om iedereen mee te krijgen. Hopelijk staan we er met een zo groot mogelijke delegatie.” En dat op een zondag. “In de lessen wordt er volgens ons te weinig rond klimaatopwarming gedaan. We denken dat dat beter kan. Dat is de key van het verhaal: als mensen zich beter zouden informeren dan kunnen we een grotere impact maken.”

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal zondag mee betogen. “De zorg om het klimaat zit in het DNA van het katholiek onderwijs”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De klimaatcrisis gaat iedereen aan en de jonge mensen het meest van al. Daarom inspireren we onze scholen om van oktober de klimaatmaand te maken. Deze ochtend ben ik in een basisschool in Kortrijk geweest die de speelplaats niet alleen vergroend heeft, maar er ook een buitenklaslokaal van heeft gemaakt. SPC 2030 heeft in samenwerking met de stad een klimaatplan opgesteld, om zowel het schoolgebouw, als de lesinhoud duurzamer te maken. We willen de inspiratie die ik vandaag heb opgedaan delen veel andere scholen binnen het katholiek onderwijs.”

