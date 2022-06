Topclubs strijken neer aan Hal 5 voor finaletornooi van Younited Belgium

Het Blauwputplein aan Hal 5 in Kessel-Lo wordt binnenkort voor de gelegenheid omgevormd tot een voetbalfestival. De arena bestaat uit drie straatvoetbalterreinen waarop wedstrijden van 2 x 7 minuten gespeeld worden. “Younited Belgium gelooft in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. Wekelijks trainen teams die bestaan uit maatschappelijk kwetsbare volwassenen om zich klaar te stomen voor deze hoogdagen van het jaar”, vertelt Bert Ballegeer van Younited Belgium vzw. “Er wordt gestreden voor elke bal en de overwinning claimen op het eind van de wedstrijd is het doel van elk team maar er is geen klassement of eindwinnaar van het toernooi. Spelplezier en ontmoeting staan immers centraal bij Younited Belgium. Er zijn ook randactiviteiten voorzien zoals bijvoorbeeld een street-art wandeltocht en een pop-up kapsalon waar deelnemers een gratis knipbeurt kunnen krijgen.” Uiteraard neemt er ook een team van OHL deel aan het tornooi. “OH Leuven Younited is er voor alle volwassenen die strijden tegen kwetsbaarheid op het vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Een sterke groepsdynamiek helpt de spelers en supporters om hun competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Dit zijn essentiële elementen om opnieuw deel uit te maken van de samenleving. De spelers werken hard met het oog op hun deelname aan de toernooien van Younited Belgium. Het finaletornooi op 15 en 16 juni wordt uiteraard een thuismatch voor de spelers van OH Leuven Younited”, besluit Arne Knaepen van OH Leuven Younited.