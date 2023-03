Tom ‘Pélé’ Peeters en Robin Broos geven aftrap van ‘The Belgian Soundtrack’

Heeft Ennio Morricone ooit in België gewerkt? Wat deed Herman Van Veen in een Vlaamse seksfilm? Hoe werd een pralinemaker/gynaecoloog/muzikant ook cineast? En wat hebben The Hunger Games, Jurassic Park en The Whale met elkaar gemeen? Op al die vragen krijg je een antwoord in ‘The Belgian Soundtrack’: “We duiken in alle mogelijke weetjes over filmmuziek en de linken met ons land. Het is een relaas vol leuke weetjes, pittige anekdotes, muzikale vergelijkingen, verrassende mash-ups en héél veel fragmenten. Een avond voor wie houdt van film, muziek of de combinatie van beiden”, vertellen creatieve duizendpoot Tom ‘Pélé’ Peeters en filmjournalist Robin Broos die de voorstelling maakten in samenwerking met Cinema ZED. “Donderdag staat de pemière op het programma en in het voorjaar delen we ons verhaal met cinefielen, muziekfans en andere enthousiastelingen in de fijnste cinema’s van het land. In het seizoen 23-24 trekken we ook langs de culturele centra. En ook leuk: vrijdag vertonen we nog eens de schandaalfilm Princess met een toen nog onbekende Herman Van Veen in de hoofdrol. Het wordt bijzonder leuk om naar de arthouse-cinema’s in ons land af te zakken met deze mini-tournee. De filmgeschiedenis zit immers vol verrassende verhalen, als je maar lang genoeg graaft.” Meer informatie: www.theoriginalsoundtrack.be/the-belgian-soundtrack