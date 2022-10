Toekomstig stadhuis krijgt BEO-veld: “Efficiënt verwarmen in de winter en koelen in de zomer”

De stad Leuven heeft zoals bekend grote plannen met het historische stadhuis op de Grote Markt. Het historische gebouw staat er al enkele jaren quasi werkloos bij en moet binnen enkele jaren een nieuwe invulling krijgen als open huis. Zowel Leuvenaars als bezoekers van de stad zullen er bijzondere verhalen over Leuven kunnen ontdekken, met een blik op het verleden maar ook op de toekomst. Met het oog op de nieuwe invulling wordt er uiteraard ook gedacht aan de verduurzaming van het monument. “Een monument verduurzamen is niet gemakkelijk”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “In het stadhuis van de toekomst gaan we uiteraard wel ingrepen doen om het gebouw meer duurzaam te maken. Zo zullen alle daken maximaal geïsoleerd worden en dat zal leiden tot minder kosten om het gebouw te verwarmen. We kiezen ook voor vloerverwarming en ventiloconvectoren. Via een toekomstig BEO-veld onder de antichambre en het Boekhandelplein kunnen we het stadhuis verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Bij een BEO-veld worden leidingen in de grond geboord die in de winter warmte uit de bodem halen en in de zomer dan weer koude. Daarnaast zijn we ook van plan om een zonnecollector te leggen onder de dakleien van het Voorhuis. Zo kom je tot een beter evenwicht tussen verwarming en verkoeling.”