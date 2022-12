Toekomstig schepen Bert Cornillie (Vooruit) loopt marathon voor het goede doel: “Wie weet ooit een met het stadsbestuur organiseren?”

LeuvenBert Cornillie, de Leuvense professor die in januari de fakkel overneemt als schepen van Cultuur, Toerisme en Senioren, heeft met succes zijn marathon voor het goede doel gelopen. Ongeveer 40 lopers trotseerden mee de kou voor een aantal kilometers en de toekomstige schepen deed er net geen vier uur over. “Op deze manier ondersteunen we het Healthy Heart Fund van KU Leuven en dat ligt ons letterlijk nauw aan het hart”, vertelt Cornillie.

Het concept van zondag was eenvoudig. Starten op het binnenplein van de Abdij van Vlierbeek en vier plaatselijke hartvormen van ongeveer 10,5 km lopen voor het goede doel. Bert Cornillie (47) liep samen met twee vrienden de marathon uit en kreeg tijdens de tocht gezelschap van ongeveer 40 lopers die mee een aantal kilometer voor het goede doel aflegden. “Twee jaar geleden liepen wij samen een groot marathonhart rond Leuven. Op die manier ondersteunden we onder meer het Healthy Heart Fund van KU Leuven”, vertelt Cornillie. “Vorig jaar liepen we opnieuw een marathon voor het fonds, samen met heel wat vrienden in Kessel-Lo. Dit jaar zijn we gestart op het binnenplein van de Abdij van Vlierbeek en hebben we vier plaatselijke hartvormen van 10,5 km gelopen en daar deden we telkens ongeveer een uur over.”

Quote Wie weet kunnen we eens een marathon voor het goede doel met stad Leuven organise­ren? Bert Cornillie (47)

Healthy Heart Fund

“Het is ons gelukt binnen vier uur en het ging eigenlijk heel goed”, vervolgt Bert. “Veel last van het koude weer hadden we tijdens het lopen eigenlijk niet, wel toen ik thuiskwam na de marathon (lacht). Ongeveer 40 lopers hebben een deel van de marathon mee afgelegd en daar waren we enorm blij mee. Het is heel fijn om samen te sporten en uiteraard is het heel gezond, zowel fysiek als mentaal. De opbrengst gaat integraal naar het Healthy Heart Fund van KU Leuven en dat ligt mij letterlijk nauw aan het hart. In mijn familie heeft de cardiovasculaire wetenschap al voor heel wat levenskwaliteit gezorgd. Bovendien is ons trouwe loopmaatje professor Liz Jones verbonden aan deze onderzoekseenheid.”

Schepen van cultuur

Voor Bert Cornillie (47), professor Spaanse Taalkunde aan de KU Leuven, staan er heel wat veranderingen op stapel in 2023. Maandag 19 december legt hij de eed af als nieuwe schepen van cultuur, toerisme, evenementen, deeltijds kunstonderwijs en senioren en op 1 januari neemt hij officieel de fakkel over van Denise Vandevoort. “Ik kijk er heel hard naar uit. Het vertrouwen van de burgemeester is een hele eer en ik ga mijn uiterste best doen de Leuvense gemeenschap te dienen de komende twee jaar. Wie weet kunnen we eens een marathon voor het goede doel met stad Leuven organiseren?”

