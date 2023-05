TNSB Merch Day: lokale bands promoten eigen werk in jeugdhuis Sojo

Leuven Ulrikes Dream: Levend en Luid!...Opgericht in berucht JH Clockwork maar 25 jaar later springle­vend met live album: “We fungeerden als het huisorkest van de krakersbe­we­ging”

Wie herinnert zich nog het beruchte jeugdhuis Clockwork in Leuven? De leden van punkband Ulrikes Dream alvast wel want in dat zogenoemde ‘oord van verderf’ in de Boekhandelstraat vonden ze de anarchistische mosterd voor een muzikale carrière die ondertussen al 25 jaar op de teller heeft staan. “We gaan onze verjaardag vieren in jeugdhuis Sojo in Kessel-Lo met onze nieuwe plaat Levend en Luid”, aldus de leden van Ulrikes Dream.