Tijdelijke hondenzone op Philipssite

De stad Leuven liet eerder al weten dat er werk wordt gemaakt van een tijdelijke inrichting van de gronden aan de Philipssite. Die werden tijdens het WK Wielrennen gebruikt als VIP-zone waardoor een definitieve herinrichting op de langere baan werd geschoven. Om de terreinen toch een nuttige invulling te geven in afwachting van een definitief plan komen er tijdelijk meerdere functies aan de Philipssite. Eéntje daarvan is een tijdelijke hondenzone op het braakliggende terrein. “Naast het skatepark dat zich bevindt achter de kantoorgebouwen komt er in de zomer een tijdelijke hondenloopzone met spelelementen voor de dieren en zitbanken voor hun baasjes”, vertelt schepen Lalynn Wadera (Vooruit). “Er was al een hele tijd vraag naar dat initiatief in de buurt. Zowel baasjes als bezoekers van de nabijgelegen parken zullen blij zijn dat honden hier in deze afgezonderde zone vrij zullen kunnen spelen. En als de zone een succes is, zal de stad Leuven bij de definitieve herinrichting ook een hondenloopzone inplannen.”