Tiener (19) overvalt kapsalon en kledingwinkel in Leuven: “‘Ik heb een mes bij, geef nu het geld’, zei hij heel rustig en beleefd”

“Een politiepatrouille kan even later iemand staande houden die aan de persoonsbeschrijving voldoet”, aldus het parket van Leuven. “De 19-jarige jongeman uit Tienen geeft de feiten toe en blijkt een mes op zak te hebben. Daarnaast bekent hij ook een overval op kapsalon Liberty Hair in de Vital Decosterstraat in Leuven een dag voordien.”

Overval kapsalon

Kapsalon Liberty Hair werd maandagnamiddag rond 16.30u overvallen. De jongen, gekleed in een hoodie met kap op en mondmasker aan, wandelde rustig het kapsalon in de Vital Decosterstraat binnen. ‘‘’Hoe kan ik je helpen?’, vroeg mijn collega”, vertelt eigenares Tanja Van Lisenborg. “Het was duidelijk een jonge gast. Hij zei op een heel rustige en zelfs beleefde manier: ‘Ik wil het geld. Ik ga er geen doekjes om winden. Ik heb een mes bij en buiten staat er nog iemand. De inhoud van de kassa. Nu.’ Mijn medewerkster stapte opzij en de jongeman is met de inhoud van de kassa, een buit van ongeveer 130 euro, naar buiten gestapt. Een grote buit was het gelukkig niet omdat bijna iedereen met de kaart betaalt. Ik ben erna meteen naar het kapsalon gekomen en heb de camerabeelden aan de politie overhandigd.”

De medewerkster van de kapperszaak is echter sterk aangedaan door de overval. “Ze is al een paar dagen thuis”, vervolgt Tanja. “Ze is erg geschrokken en heeft rust nodig. Dat verdient ze. Op het moment zelf besefte ze eigenlijk niet wat er aan het gebeuren was omdat de jongen zich zo rustig en beleefd opstelde. Zelfs de enige klant in de zaak op dat moment had niet door dat we overvallen werden. Ik neem haar natuurlijk helemaal niets kwalijk. In het verleden heb ik een paar keer tegen mijn medewerksters gezegd: ‘Moesten we ooit overvallen worden: doe wat ze vragen. Je veiligheid is het belangrijkste.’ We bestaan nu 33 jaar en ondanks vijf inbraken was dit de eerste keer dat we overvallen werden. Het kan dus altijd gebeuren.”