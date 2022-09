Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid

“Het belang van deze editie is niet te onderschatten”, zegt Bieke Verlinden (Vooruit), schepen van Zorg en Welzijn. “De voorbije jaren doen ons meer en meer beseffen hoe belangrijk veerkracht is om moeilijke periodes het hoofd te kunnen bieden. Maar het werd ook duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om daar gepaste ondersteuning bij te vinden. Het is dus belangrijker dan ooit om aandacht te hebben voor elkaar. Een babbel met je buur of een goed gesprek met een therapeut, een wandeling met vrienden of een workshop: in het activiteitenaanbod is er voor ieder wat wils. De editie van dit jaar legt de focus op de kracht in ‘veerkracht’. Om ontmoeting en geestelijke gezondheid in de kijker te zetten, kregen vijf infozuilen tijdelijk ook een plek in het Leuvense straatbeeld. Op de zuilen vinden voorbijgangers citaten, gedichten en conversatiestarters onder de slagzin ‘Samen zijn we krachtig’. Zo wil de stad inwoners aanmoedigen om in gesprek te gaan met elkaar.” Een overzicht vind je www.leuven.be/samenveerkrachtig en op de informatiezuilen in de stad.