Tien maanden cel voor druggebruiker die zich meermaals laat betrappen met heroïne

Gerd V. werd tussen 14 april 2021 en 4 september 2021 driemaal betrapt op het bezit van heroïne en tweemaal op het bezit van amfetamines. De begon bevond zich daarenboven in wettelijke staat van herhaling, want hij werd in 2018 nog veroordeeld tot vijftien maanden cel voor diefstal en inbreuk op de wapenwetgeving. V. verstopte de drugs telkens voor de politie achter een mondmasker of in zijn onderbroek. Hij daagde niet op in de rechtbank. 7.200 euro van de geldboete werd met uitstel uitgesproken.