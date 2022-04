Tien dagen omleiding door nachtelijke werken op de E314

Voetbal tweede nationale B T1 Steven De Pauw hoopt met Olympia Wijgmaal vriend en vijand te verbazen tegen Ly­ra-Lier­se: “Goede organisa­tie en tikkeltje geluk nodig”

Zolang er leven is, is er hoop en voor Olympia Wijgmaal betekent dat in de praktijk dat het ondanks een dramatische reeks na Nieuwjaar nog altijd uitzicht heeft op het behoud via de barrages. Dit weekend wacht de jongens van coach De Pauw een pittige confrontatie met topploeg Lyra-Lierse.

14 april