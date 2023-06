Tien bestuurders met smartphone in de hand betrapt tijdens verkeerscontrole

Allereer­ste European Running Champions­hips komen naar Leuven: “Topspor­ters en recreanten samen aan de start op gloednieuw EK Marathon”

De stad Leuven en Brussel kijgen de eer om in 2025 de eerste European Running Championships te mogen ontvangen. Dat heeft European Athletics - de Europese atletiekbond - zopas bekendgemaakt. “Voor het eerst krijgt het EK Marathon een apart kampioenschap en zullen ook recreanten kunnen deelnemen. De marathon start in Brussel en loopt in een rechte lijn naar aankomststad Leuven.