Tibo Claesens (28) is met ZeroBit een ethisch hacker voor bedrijven: “Het is een bijzonder interessant kat-en-muisspel”

Cybersecurity is de dag van vandaag onmisbaar geworden. Hackers gaan steeds slimmer én agressiever te werk om niet enkel particulieren, maar ook volledige ondernemingen aan te vallen en persoonlijke informatie te stelen voor financieel gewin. Tibo Claesens (28) gaat in de tegenaanval: hij is een ethisch hacker die het bedrijf ZeroBit uit de grond stampte met als doel ondernemingen te wapenen tegen cybercriminaliteit. "Alles berust op wederzijds vertrouwen."

Tibo Claesens (28) uit Lubbeek is een man met een missie: bedrijven hacken. Ethisch hacken weliswaar. Op die manier legt hij de kwetsbaarheden van soft- en hardware zoals computersystem, webapplicaties en webwinkels bloot zodat bedrijven zich in de toekomst beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen. “Alles berust op wederzijds vertrouwen met mijn klanten”, legt Tibo uit. “Dat is van cruciaal belang. Als we bedrijven hacken dan komen we vaak in contact met persoonlijke en financiële gegevens. We maken vervolgens een rapport op van onze bevindingen en geven advies hoe bedrijven hun cybersecurity kunnen verbeteren.”

Tibo studeerde toegepaste informatica aan Hogeschool UCLL. Met enkele jaren als senior cybersecurity consultant bij Deloitte, een grote internationale speler op vlak van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering, richtte hij het cybersecurity bedrijf ZeroBit op.

"Wat wij doen, ethisch hacken, is een bijzonder interessant kat-en-muisspel. Je moet vaak out of the box denken om systemen 'aan te vallen", vertelt Tibo.

“Januari 2021 ben ik van start gegaan en de zaken gaan goed”, vervolgt Tibo. “Bedrijven komen bij ons aankloppen als ze zich beter willen wapenen tegen cybercriminaliteit. De dag van vandaag kan je echt niet meer zonder cybersecurity. We stellen een contract op en dan gaan we aan de slag om zoveel mogelijk kwetsbaarheden te vinden in hun soft- en hardware systeem. Vervolgens stellen we een rapport op met onze bevindingen en een eventueel vervolgtraject waardoor ze zich beter kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. Wat wij doen als ethische hackers is eigenlijk hetzelfde als cybercriminelen, maar wij doen dit met de bedoeling om bedrijven vervolgens te helpen zich te wapenen tegen hen. Daarom dat wederzijds vertrouwen met onze klanten zo belangrijk is.”

“Wat wij doen, ethisch hacken, is een bijzonder interessant kat-en-muisspel. Je moet vaak out of the box denken om systemen ‘aan te vallen’, maar zelfs een klassieke phisingmail naar een werknemer van een bepaald bedrijf sturen kan een sneeuwbaleffect veroorzaken en een hele onderneming plat leggen. Het is ook een sector die constant evolueert, je blijven bijscholen is een vereiste. De Belgisch overheid hecht gelukkig veel belang aan cybersecurity, maar we hebben nog nooit een leeg rapport afgeleverd aan onze klanten. We vinden altijd wel kwetsbaarheden die grote risico’s kunnen inhouden. We kunnen geen garantie bieden dat je niet wordt aangevallen of dat je 100% veilig bent, dat kan niemand, maar we kunnen wel proberen de kans te verkleinen dat dit gebeurt. We maken werknemers meer bewust van de gevaren, zodat dit een natuurlijke gedachte gang wordt.”

Tibo Claesens (28) is met ZeroBit een ethisch hacker voor bedrijven

