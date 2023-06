Thibault Francken rijdt eigen Tour de France ten voordele van Te Gek!?: “Mijn oudere zus heeft jarenlang moeten vechten om alles op orde te krijgen”

Onder de noemer doe eens iets zot om Te Gek!? te steunen: rij zelf de Tour de France en laat je per kilometer sponsoren. Thibault Francken doet het en heeft nog voor zijn ‘grand départ’ al 900 euro ingezameld. De Leuvenaar hoopt minimum 3.404 euro bij elkaar te krijgen ten voordele voor de organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken, exact één euro per kilometer want de Tour is dit jaar welgeteld 3.404 kilometer lang. “Twijfel niet om te doneren want samen kunnen we dit taboe doorbreken”, vertelt Thibault.