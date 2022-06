Theaterlaureaten nemen Leuvense Toneelprijzen in ontvangst

Leuven Succesvol­le evacuatie­oe­fe­ning voor Oud-Heverlee Leuven aan het King Power at Den Dreef Stadion

Oud-Heverlee Leuven heeft zaterdag een evacuatieoefening in het King Power at Den Dreef Stadion gehouden. Een 80-tal supporters zakten af naar het stadion om een aantal een rampscenario’s in scene te zetten, zodat de hulpdiensten nog beter op elkaar ingespeeld raken. “Veiligheid is en blijft prioriteit voor onze club”, klinkt het bij OHL.

19 juni