The Sheila Divine komt naar Het Depot

The Sheila Divine zijn een door post-punk beïnvloedde band uit Boston. Ze praten echter niet als personages uit een Ben Affleck film en feesten niet met de Dropkick Murphy’s of Aerosmith. Zanger Aaron Perrino heeft wel een keer op Joey Macintyre van The New Kids on The Block gewacht, waarvan akte. Gitarist Brian Charles is dan weer het meest Massachusetts in de band omdat hij en zijn tweelingbroer uit een club werden verbannen omdat ze met Oasis in een vuistgevecht raakten. Drummer Ryan Dolan tot slot is helemaal niet zo Boston want hij woont in Maine. Kortom, bij The Sheila Divine draait het om goede muziek en met hits zoals Hum, Like a Criminal en Countrymen zullen de fans van weleer dat zich nog goed herinneren. In Het Depot viert de Amerikaanse band de vinyl re-release van hun veelgeprezen album ‘Where Have My Countrymen Gone?’. Iedereen present op 11 september! Tickets kosten 21 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via de website www.hetdepot.be.