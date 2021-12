Terwijl haar kotgenotes studeren, geeft Lamyae (19) papjes: studente springt vrijwillig in als kinderoppas

Het is al een drukke dag geweest voor Lamyae. De oudste broer rent rond met het talkpoeder dat voor de jongste bestemd is. Ondertussen staat het water op voor het papje. “Toen ik de oproep van de rector hoorde, heb ik toch een dagje moeten nadenken”, zegt Lamyae, “maar toen ik zag dat het in mijn werkschema paste heb ik toegehapt.” Die oproep, gelanceerd op 2 december door rector Luc Sels, had als doel om studenten in te zetten om op de kinderen van het zorgpersoneel te passen, wiens inzet broodnodig is tijdens de pandemie. “Het zal sowieso een afweging zijn voor veel studenten. Niet iedereen zal hier de tijd voor kunnen of willen maken, en dat is helemaal oké”, zegt Lamyae.