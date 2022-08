TERUG NAAR SCHOOL. Wout Debeuckelaer, directeur Freinetschool De Regenboog, blikt vooruit : “Per klas kunnen 2 à 3 ouders de factuur niet meer betalen.”

Leuven/Kessel-LoMeer dan 1,2 miljoen leerlingen beuken donderdag opnieuw de schoolpoorten open. Maar welke uitdagingen zal het schooljaar 2022-2023 met zich meebrengen? Wij stelden de vraag aan vijftig directeurs in Vlaanderen. Eén van hen is Wout Debeuckelaer, directeur van de GO!-basisschool De Regenboog. Hoe kijkt hij aan tegen het lerarentekort, de stijgende kosten én corona?

Over het lerarentekort is al heel wat inkt gevloeid. Hoe zit het bij jullie met de bezetting?

“Bij de start hebben we wel alle vacatures kunnen invullen maar het probleem stelt zich traditioneel tijdens het schooljaar. Zieke collega’s vervangen is een ramp! Het is vooral zoeken naar leermeesters voor de levensbeschouwelijke vakken, onderwijzers en directieleden. Daardoor is het organiseren van sommige lessen levensbeschouwing gewoon niet mogelijk.”

Hoe lossen jullie dat op? Met leerkrachten die niet over het ‘juiste’ diploma beschikken?

“Vorig schooljaar was het zo dat we tot één derde van de werkende mensen op onze school eigenlijk niet over het gepaste diploma beschikte.”

Dan zijn er nog de stijgende energieprijzen. Hoe schat u de situatie in?

“We zijn genoodzaakt om de thermostaat 2 à 3 graden lager te zetten, om maar een idee te geven. Voor de crisis gaven we al een kwart van onze dotatie aan energie, nu verwachten we minstens een verdubbeling. Binnen onze scholengemeenschap hebben we dan ook een Cel Energie opgericht om de uitdaging het hoofd te bieden. Verder zetten we zoveel mogelijk in op groepsaankopen, en gaan we de gebouwen doorgedreven isoleren. Verder is het in dit verhaal ook belangrijk om alle betrokkenen te sensibiliseren en om gewoon superzuinig om te springen met energie.”

Leven is in vergelijking met vorig jaar veel duurder geworden. Merkt u daar iets van op school?

“Zeker. We zien gevoelig meer leerlingen met een ‘lege brooddoos’. Per klas zijn er twee tot drie kinderen wiens ouders de schoolfacturen gewoon niet meer kunnen betalen. De school heeft al jaren een sociale kas aangelegd om die mensen een handje te helpen, maar die wordt de laatste tijd flink aangesproken. Precies daarom beperken we de schooluitstapjes. Zo werden de jaarlijkse bos- en zeeklassen met een dag ingekort. ”

De jongste twee schooljaren werden gedomineerd door corona. Verwacht u dat mondmaskers opnieuw hun intrede zullen doen?

“Dat denk ik wel. Dat corona ons opnieuw zal verplichten tot afstandsonderwijs verwacht ik dan weer niet. De school zal haar personeel desalniettemin zeker aanmoedigen om een najaarsprik te laten zetten.”

Heeft corona een leerachterstand bij jullie leerlingen veroorzaakt?

“Lesgeven via de computer maakte het vooral moeilijk alles wat buiten het strikt cognitieve lag over te brengen. Daar zien we toch duidelijk een achterstand.”

Volledig scherm Freinetschool De Regenboog in Kessel-Lo © Vertommen

