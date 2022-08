TERUG NAAR SCHOOL. Kyra (12) deelt schoolbank met leerlingen die vier jaar ouder zijn: “Het getal pi ken ik tot veertig cijfers na de komma.”

Ondanks haar jonge leeftijd zal dit schooljaar voor Kyra Zwakhoven al het derde zijn in het middelbaar onderwijs. Dat zit zo. “Kyra mocht een jaartje overslagen in het kleuteronderwijs, en verwerkte de leerstof van het vijfde en zesde leerjaar op één jaar tijd. Daardoor mocht ze als tienjarige naar de middelbare school,” vertelt papa Bjorn Zwakhoven (45). “Kyra gaat naar school in De Met, waar de filosofie van High Impact Learning en Agora Onderwijs worden toegepast. De leerlingen starten de week met een lege agenda. Het is aan hen om te bepalen aan welke leerplandoelen ze die week willen werken, onder begeleiding van coaches. Er zijn geen vaste klassen of lokalen, en een vast lessenrooster bestaat niet.“ Wel biedt de school op vaste momenten coachingsessies aan. Omdat Kyra leerplandoelen voor verschillende vakken per graad voorgeschoteld krijgt, deelt zij tijdens die sessies de ruimte met leerlingen die vier tot vijf jaar ouder zijn dan haar. Daarnaast volgt ze wekelijks les bij Spring-Stof, de Leuvense school voor hoogbegaafde kinderen. Daar verwerkt de twaalfjarige het leerstofpakket fysica van de derde graad. “Ik heb uitdaging nodig, anders verveel ik me snel,” zegt Kyra.