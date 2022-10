Terug naar de ‘roaring twenties’ in Bib Leuven

Bib Leuven trakteerde haar publiek opnieuw op een ‘verwendag’ en deze keer stond de feestelijke themadag in het teken van de jaren ’20 van de vorige eeuw. Op het programma onder meer een lezing van KUL-professor moderne Nederlandse literatuur Pieter Verstraeten over de roaring twenties in de Lage Landen. Daarnaast konden leesliefhebbers ook deelnemen aan een leesclub met Heleen Debruyne over ‘Lijmen/Het been’, de klassieker van Willem Elsschot. De Bib Leuven Tweebronnen presenteerde verder ook de stille film ‘One week’ (Buster Keaton) met live pianospel terwijl in het filiaal in Kessel-Lo Charlie Chaplin regeerde en inspireerde. “Ook kinderen deelden in de feestvreugde met gezellige voorleesmomenten en de creatie van een muzikaal beeldverhaal op basis van muziek en beeldende kunst uit de jaren twintig. Tijdreizigers van alle leeftijden konden allemaal wel iets naar hun gading vinden tijdens deze feestelijke verwendag. Bijzonder leuk dat Feest in de Bib weer terug is alleszins”, besluit schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).