TERRASTIP. Radiozender Willy leukt zomerbar aan M Leuven op: “Twee maanden lang live radio en optredens”

Voor kraampjes aan hoofdin­gang is Rock Werchter vooral hard labeur: “Al paar duizend euro’s kwijt voor we goed en wel begonnen zijn”

Wie al eens naar Rock Werchter is geweest, heeft ze ongetwijfeld al zien staan. ‘Standencluster A1' tegenover de hoofdingang herbergt al jaren enkele lokale verenigingen die hun kas aandikken door festivalgangers te spijzen en te laven. Dat er in al die jaren veel veranderd is, kan verantwoordelijke Kristof Vandenplas (40) niet ontkennen. “Vroeger hadden we onze standjes gewoon op straat. Nu moeten we heel wat regels volgen met extra kosten als gevolg.”