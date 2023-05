Tentoonstelling 'In beeld geboren' nog tot eind oktober in PARCUM

Student voert actie voor ‘Aula Hortense Daman’: “We willen de herinne­ring aan het verzet blijvend maken”

Vandaag precies 78 jaar geleden gaf Nazi-Duitsland zich over, en werd her en der tussen het puin van een kapotgeschoten continent het einde gevierd van vijf jaar gruwel. Ook in België was 8 mei tot in de jaren 70 een nationale feestdag, totdat een besparingsronde de dag deed schrappen uit de kalender. Om de geschiedenis te behoeden van de vergetelheid, ijvert biochemiestudent Jan Thys van den Audenaerde (19) om de Kleine Aula van KU Leuven te vernoemen naar lokale verzetsheldin Hortense Daman.