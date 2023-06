Tennisclub Iris installeert AED-toestel: “Je kan het niet maken om er geen meer te hebben”

KU Leuven stijgt 15 plaatsen op QS World University Rankings

In de QS World University Rankings behaalde KU Leuven wereldwijd beloond met een 61e plaats. Dat is een stijging van 15 plaatsen ten opzichte van vorig jaar, en het beste resultaat van de universiteit ooit. Op de eerste plaat staat het Massachusetts Institute of Technology (MIT).