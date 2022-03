Teller staat al op 352 gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen

Hulp aan Oekraïne?

Wie de Oekraïners in het land zelf en de Oekraïense vluchtelingen in buurlanden wil helpen, kan dat doen door geld over te schrijven naar OEKRAINE 12-12. Je kan ook geld doneren via Artsen Zonder Grenzen, KU Leuven en SOS Kinderdorpen. Wie materiaal wil schenken, kan terecht op move-tm.be/humanitairehulp. Daarop wordt alle informatie over schenkingen verzameld. Voor Leuven is het inzamelpunt het Oekraïens huis in de Halfmaartstraat. Mensen met vragen kunnen tot slot ook terecht bij Leuven Helpt, telefonisch te bereiken op 016/27.27.72 of via e-mail op leuven.helpt@leuven.be.