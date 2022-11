Team ‘Keep Escaping’ kroont zich tot Belgisch kampioen escape rooms

Leuven Zonta Leuven blijft strijden tegen geweld op vrouwen: “Muziek van en door sterke vrouwen”

Zonta Leuven organiseert nog tot en met 10 december de actie ‘Zonta says no against violence to women’. Het gaat om een internationale actie maar in Leuven slaat de vrouwenorganisatie de handen in elkaar met beiaardier Luc Rombouts.

28 november